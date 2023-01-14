"المقاومة الشعبية" تنعى شهداء جنين حمامرة وخليلية والجعبري

رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين الشابين، أمجد خليلية وعز الدين حمامرة، الذين اغتالتهم قوة خاصة إسرائيلية في مدينة جنين فجر اليوم السبت .كما نعت "المقاومة الشعبية"، الشاب يزن الجعبري الذي استشهد متأثراً بجراحه التي أصيب بها قبل أسبوعين.وأكدت الحركة أن "جرائم الاحتلال لن تمر دون عقاب ونشدد على أن المعركة مع العدو مستمرة وأن دماء شهداء شعبنا لن تذهب هدراً".كما أكدت "على الاستمرار على نهج الشهداء البررة، ثابتين على درب الجهاد والمقاومة حتى نيل كافة حقوقنا الوطنية".