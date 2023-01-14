



وجاءت الجزائر ضمن الـ 52 وجهة التي تنصح الصحيفة بزيارتها في سنة 2023، وفق ما نقلت قناة (العربية).



واحتلت صحراء طاسيلي الجزائرية المرتبة الثالثة إفريقيا والـ 22 عالميا، سبقتها كل من مدينة أكرا الغانية التي جاءت في المرتبة الـ 9 عالميا والأولى إفريقيا، وبعدها جاءت صحراء ناميب في جنوب إفريقيا الـ 17 عالميا والثانية إفريقيا.









رام الله - دنيا الوطناختيرت الجزائر ضمن أفضل 52 وجهة سياحية في العالم، التي ينصح السياح بزيارتها في عام 2023.وكشفت صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية، تقريرها السنوي حول أفضل الوجهات السياحية العالمية.