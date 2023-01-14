عربي

الجزائر ضمن أفضل 52 وجهة سياحية في العالم

الجزائر ضمن أفضل 52 وجهة سياحية في العالم
صحراء طاسيلي في الجزائر
رام الله - دنيا الوطن
اختيرت الجزائر ضمن أفضل 52 وجهة سياحية في العالم، التي ينصح السياح بزيارتها في عام 2023.

وكشفت صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية، تقريرها السنوي حول أفضل الوجهات السياحية العالمية.

وجاءت الجزائر ضمن الـ 52 وجهة التي تنصح الصحيفة بزيارتها في سنة 2023، وفق ما نقلت قناة (العربية).

واحتلت صحراء طاسيلي الجزائرية المرتبة الثالثة إفريقيا والـ 22 عالميا، سبقتها كل من مدينة أكرا الغانية التي جاءت في المرتبة الـ 9 عالميا والأولى إفريقيا، وبعدها جاءت صحراء ناميب في جنوب إفريقيا الـ 17 عالميا والثانية إفريقيا.


أخبار ذات صلة

الجزائر ضمن أفضل 52 وجهة سياحية في العالم

الجزائر ضمن أفضل 52 وجهة سياحية في العالم

قيس سعيّد: لا عودة إلى الوراء والكلمة النهائية تعود للتونسيين

قيس سعيّد: لا عودة إلى الوراء والكلمة النهائية تعود للتونسيين

الأمين العام لمنظمة التعاون يشارك بـ&quot;إكسبو الحج&quot; ويثمن المبادرة السعودية تسهيل موسم الحج

الأمين العام لمنظمة التعاون يشارك بـ"إكسبو الحج" ويثمن المبادرة السعودية تسهيل موسم الحج

الجيش اللبناني: أطلقنا النار تجاه مُسيّرة إسرائيلية خرقت أجواء البلاد

الجيش اللبناني: أطلقنا النار تجاه مُسيّرة إسرائيلية خرقت أجواء البلاد

تونس: انطلاق أعمال الدورة الثانية لمؤتمر الإعلام العربي

تونس: انطلاق أعمال الدورة الثانية لمؤتمر الإعلام العربي

البرلمان العربي يرحب بانطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية في السودان

البرلمان العربي يرحب بانطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية في السودان

سوريا: هزة أرضية تضرب مدنية حماة

سوريا: هزة أرضية تضرب مدنية حماة

باتيلي يضع شرطًا لأية مصالحة في ليبيا

باتيلي يضع شرطًا لأية مصالحة في ليبيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تقرير: حكومة بن غفير – سموتريتش برئاسة نتنياهو عالقة بتحديات اتفاقياتها الائتلافية

تقرير: حكومة بن غفير – سموتريتش برئاسة نتنياهو عالقة بتحديات اتفاقياتها الائتلافية

&quot;التعليم العالي&quot; تعقد لقاءً توجيهياً للمقبولين في منح كوبا

"التعليم العالي" تعقد لقاءً توجيهياً للمقبولين في منح كوبا

مديرية شمال غزة تكرّم المعلمة المتميزة على مستوى الوطن &quot;أسماء مصطفى&quot;

مديرية شمال غزة تكرّم المعلمة المتميزة على مستوى الوطن "أسماء مصطفى"

إعلان بشأن انتهاء إجازة الفصل الأول وبدء الفصل الدراسي الثاني في المعاهد الأزهرية

إعلان بشأن انتهاء إجازة الفصل الأول وبدء الفصل الدراسي الثاني في المعاهد الأزهرية

غزة: رئاسة التشريعي ترحب بقرار البرازيل إقالة سفيرها لدى الاحتلال

غزة: رئاسة التشريعي ترحب بقرار البرازيل إقالة سفيرها لدى الاحتلال

(سكاي لاين): إصابة صحفيين فلسطينيين برصاص إسرائيلي امتداد لقمع ممنهج ضد العمل الصحفي

(سكاي لاين): إصابة صحفيين فلسطينيين برصاص إسرائيلي امتداد لقمع ممنهج ضد العمل الصحفي

(فدا) يدعو الأطراف العربية المشاركة بتجمع &quot;قمة النقب&quot; للانسحاب الفوري

(فدا) يدعو الأطراف العربية المشاركة بتجمع "قمة النقب" للانسحاب الفوري

بلدية غزة: صيانة 42 ألف متر مربع من الشوارع في عام 2022

بلدية غزة: صيانة 42 ألف متر مربع من الشوارع في عام 2022

منوعات

شاهد: رد صادم من جمهور الكويت على سؤال شيرين &quot;بتحبوا حسام&quot;؟

شاهد: رد صادم من جمهور الكويت على سؤال شيرين "بتحبوا حسام"؟

أول تعليق من ياسمين عز عقب تحويلها للتحقيق

أول تعليق من ياسمين عز عقب تحويلها للتحقيق

كيف علّق بيكيه على أغنية شاكيرا الأخيرة؟

كيف علّق بيكيه على أغنية شاكيرا الأخيرة؟

الفنانة أحلام تفتح النار على عشيقة رونالدو وتتهمها بتقليدها

الفنانة أحلام تفتح النار على عشيقة رونالدو وتتهمها بتقليدها

صورة: ياسمين صبري بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها من داخل سيارتها

صورة: ياسمين صبري بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها من داخل سيارتها

مصطفى قمر يكشف عن عمل جديد سيقدمه خلال شهر رمضان

مصطفى قمر يكشف عن عمل جديد سيقدمه خلال شهر رمضان

بعد أزمتها الأخيرة.. منة شلبي تستأنف عملها ومحمد رمضان يدعمها

بعد أزمتها الأخيرة.. منة شلبي تستأنف عملها ومحمد رمضان يدعمها

الفنان راغب علامة يعلن موعد حفله في الأردن

الفنان راغب علامة يعلن موعد حفله في الأردن

صورة: حسن شاكوش يُقبل قدم والدته معلقاً &quot;حياتي&quot;

صورة: حسن شاكوش يُقبل قدم والدته معلقاً "حياتي"

(يوتيوب) يحجب كليب أغنية &quot;على وضعنا&quot; للفنان محمد رمضان

(يوتيوب) يحجب كليب أغنية "على وضعنا" للفنان محمد رمضان

عربي

الجزائر ضمن أفضل 52 وجهة سياحية في العالم

الجزائر ضمن أفضل 52 وجهة سياحية في العالم

قيس سعيّد: لا عودة إلى الوراء والكلمة النهائية تعود للتونسيين

قيس سعيّد: لا عودة إلى الوراء والكلمة النهائية تعود للتونسيين

الأمين العام لمنظمة التعاون يشارك بـ&quot;إكسبو الحج&quot; ويثمن المبادرة السعودية تسهيل موسم الحج

الأمين العام لمنظمة التعاون يشارك بـ"إكسبو الحج" ويثمن المبادرة السعودية تسهيل موسم الحج

الجيش اللبناني: أطلقنا النار تجاه مُسيّرة إسرائيلية خرقت أجواء البلاد

الجيش اللبناني: أطلقنا النار تجاه مُسيّرة إسرائيلية خرقت أجواء البلاد