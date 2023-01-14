دولي

إيران: الإعدام شنقاً بحق نائب وزير الدفاع الأسبق بتهمة التجسس

إيران: الإعدام شنقاً بحق نائب وزير الدفاع الأسبق بتهمة التجسس
علي رضا أكبري
رام الله - دنيا الوطن
نفذت إيران حكم الإعدام بحق مسؤول سابق، تبوأ منصباً كبيراً في وزارة الدفاع في البلاد، بتهمة التجسس.

وأعلنت السلطة القضائية، تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق علي رضا أكبري، نائب وزير الدفاع الإيراني، بعد صدور حكم بإعدامه بتهمة التجسس لصالح بريطانيا التي يحمل جنسيتها.

وأوردت وكالة (ميزان) التابعة للقضاء، أن إعدام أكبري شنقاً نُفّذ صباح اليوم السبت، بعد إدانته بـ"الإفساد في الأرض والمسّ بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية".

وأثار الحكم بحق أكبري (61 عاماً) انتقاد لندن التي طالبت بوقف تنفيذه، معتبرة أنه "ذا دوافع سياسية"، وفق ما نقل موقع (الشرق).

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، إن إيران يجب ألا تمضي قدماً في إعدام أكبري، ووصفت لندن حكم الإعدام بأن له دوافع سياسية وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

وكان الإعلام الرسمي الإيراني أفاد بأن أكبري سبق له أن شغل مهاماً في وزارة الدفاع والمجلس الأعلى للأمن القومي.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) أن أكبري شغل مناصب عدة في هيكيلية الدفاع والأمن في الجمهورية الإسلامية، منها "معاون وزير الدفاع للعلاقات الخارجية" و"مستشار لقائد القوات البحرية" ورئاسة قسم في مركز بحوث وزارة الدفاع، إضافة إلى عمله "في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي"، من دون تقديم تفاصيل إضافية بخصوص أدواره.

وقالت الوكالة إن أكبري من قدامى الحرب مع العراق (1980-1988)، يبلغ من العمر 61 عاماً (مواليد 21 تشرين الأول/أكتوبر 1961)، وتم توقيفه في العام 1398 (وفق التقويم الهجري الشمسي المعتمد في إيران، أي بين آذار/ مارس 2019 وآذار/مارس 2020).

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