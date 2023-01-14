فتح تُعلق على جريمة استشهاد شابين برصاص الاحتلال في جنين





وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه الجريمة رسالة تحدي للعالم والقانون الدولي، دون أي رادع"، مشدداً على أن "المجتمع الدولي لايزال عاجزاً عن توفير الحماية للشعب الفلسطيني".



واستدرك: "لكن سيبقى شعبنا مستمراً في طريق النضال والدفاع عن أرضه ووجوده مهما كان الثمن".





واستشهد، فجر اليوم السبت، ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في جنين، اثنان منهم إثر اشتباك مسلح عند مدخل بلدة جبع، جنوب المدينة، فيما استشهد ثالث متأثراً بجراحه أصيب بها في الثاني من الشهر الجاري.





رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم حركة فتح، بقطاع غزة، منذر الحايك، إن "جريمة جديدة ترتكبها حكومة الإرهاب الصهيونية صباح اليوم في جنين - جبع باغتيال عز الدين حمامرة وأمجد خليلية"