أول تعليق من (حماس) على شهداء جنين

رام الله - دنيا الوطنعلّقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على لسان الناطق باسمها حازم قاسم، صباح اليوم، على استشهاد شابين من مدينة جنين أثناء اشتباكهم مع الاحتلال.وقالت الحركة، إن: "هذه الملحمة الخالدة التي تقدمها جنين مع كل مدن شعبنا الفلسطيني، هي وقود النصر والتحرير، وستبقى شاهدة على قدرة شعبنا على التضحية والفداء، ونموذج صلابة الإرادة التي ترفض الانكسار".وتابعت: "نزف لشعبنا وأمتنا شهداء جنين الذين ارتقوا صباح اليوم لينضموا إلى قافلة العز والفخار من شهداء ثورة شعبنا المجيدة".وأكدت الحركة على أن: "جنين ستواصل مقاومتها الباسلة بقتالها ضد الاحتلال، وتقدم فلذات أكبادها ضريبة لحرية شعبنا".