أول تعليق من (حماس) على شهداء جنين
علّقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على لسان الناطق باسمها حازم قاسم، صباح اليوم، على استشهاد شابين من مدينة جنين أثناء اشتباكهم مع الاحتلال.
وقالت الحركة، إن: "هذه الملحمة الخالدة التي تقدمها جنين مع كل مدن شعبنا الفلسطيني، هي وقود النصر والتحرير، وستبقى شاهدة على قدرة شعبنا على التضحية والفداء، ونموذج صلابة الإرادة التي ترفض الانكسار".
وتابعت: "نزف لشعبنا وأمتنا شهداء جنين الذين ارتقوا صباح اليوم لينضموا إلى قافلة العز والفخار من شهداء ثورة شعبنا المجيدة".
وأكدت الحركة على أن: "جنين ستواصل مقاومتها الباسلة بقتالها ضد الاحتلال، وتقدم فلذات أكبادها ضريبة لحرية شعبنا".
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