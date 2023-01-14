حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة وسقوط زخات متفرقة من الأمطار

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، وباردا الى شديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.وتنبأت أن يكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائما جزئيا الى صاف، وبارد، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.