شؤون فلسطينية

إعلان الإضراب الشامل في جنين بعد استشهاد ثلاثة شبان برصاص الاحتلال

إعلان الإضراب الشامل في جنين بعد استشهاد ثلاثة شبان برصاص الاحتلال
شهداء جنين الثلاثة
رام الله - دنيا الوطن
استشهد، فجر اليوم السبت، ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة جنين.

واستشهد كل من عز الدين باسم حمامرة (24 عاما)، وأمجد عدنان خليلية (23 عاما)، من بلدة جبع خلال اشتباك مسلح، عند مدخل البلدة، جنوب جنين، فيما استشهد يزن سامر الجعبري (19 عاما)، متأثراً بجراح أصيب بها في الثاني من كانون الثاني/يناير الجاري.

وقالت مصادر أمنية، إن "قوات الاحتلال، أطلقت النار على المركبة التي كان يستقلها حمامرة وخليلية عند مفرق جبع، ولاحقتهما حتى قرية الفندقومية المجاورة، وأطلقت النار باتجاههما مجددا، ما أدى الى استشهادهما".

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت موقع مستوطنة (ترسلة) المخلاة فجرا، وأقامت حاجزا عسكريا على مفرق بلدة جبع، وإثر ذلك اندلعت مواجهات في المكان، أطلق الجنود خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز تجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة أحدهم بعيار ناري في القدم.

وفي سياق متصل، أعلنت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، فجر اليوم السبت، عن استشهاد الشاب يزن سامر الجعبري (19 عاما)، من بلدة اليامون غرب جنين، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وكان الشاب الجعبري قد أُصيب في الثاني من الشهر الجاري، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة كفر دان غرب جنين، لتفجير منزلي الشهيدين أحمد أيمن إبراهيم عابد، وعبد الرحمن هاني صبحي عابد.

ونعت القوى الوطنية، شهداء جنين وأعلنت الاضراب الشامل في المحافظة، حدادا على أرواحهم.

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