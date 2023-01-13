شؤون فلسطينية

مديرية شمال غزة تكرّم المعلمة المتميزة على مستوى الوطن "أسماء مصطفى"

مديرية شمال غزة تكرّم المعلمة المتميزة على مستوى الوطن "أسماء مصطفى"
رام الله - دنيا الوطن
كرّمت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، المعلمة المتميزة أسماء رمضان مصطفى من مدرسة حليمة السعدية الأساسية للبنات لفوزها بالمركز الثاني على مستوى الوطن، والمركز الأول على مستوى قطاع غزة، في مسابقة "معلم فلسطين 2022".

جاء ذلك بحضور مدير التربية والتعليم أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الإدارية أ. أحمد أبو هربيد، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الأنشطة الطلابية أ. محمد كلوب، وعدد من العاملين في المديرية، ومديرة المدرسة أ. فاتن أبو الكاس.

وفي كلمة ترحيبية لها، هنأت أ. أبو الكاس المعلمة "مصطفى" لحصولها على هذا الإنجاز الكبير على مستوى الوطن، متمنية لها دوام التميز والتقدم.

من ناحيته، أعرب أ. صالحة عن فخره بالمعلمة المتميزة "مصطفى"، وبما حققته وتحققه من إنجازات تربوية متلاحقة خلال مسيرتها المهنية، مؤكداً أن تاريخها المهني يزخر بالعديد من الإنجازات التربوية التراكمية التي أهلتها للوصول إلى ما وصلت إليه من مكانة ليس على مستوى معلمي قطاع غزة، وإنما على مستوى معلمي الوطن.

وأكد على أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق بداية إلا بتوفيق ورعاية الله عز وجل، والجد والمثابرة التي تميزت بها المعلمة "مصطفى" على مدار سنوات عملها، عوضاً عن اهتمام ورعاية مديرة المدرسة التي وفّرت البيئة الحاضنة والمناسبة لتفجير الطاقات والإبداعات التربوية لدى معلماتها.

وشدد أ. صالحة على تميز المعلم الفلسطيني، وجدارته بحمل الأمانة، ودوره في بناء الأجيال، وغرس القيم الوطنية والدينية والإنسانية في نفوس النشء، والأخذ بيدهم نحو بر الأمان.

يشار هنا إلى ان مسابقة جائزة "معلم فلسطين 2022"، تقدم لها ١٤ معلم ومعلمة من قطاع غزة بينهم المعلمة المتميزة "أسماء رمضان مصطفى" من مدرسة حليمة السعدية الأساسية للبنات، والمعلم المتميز من مدرسة حفصة بنت عمر الأساسية للبنين "علاء بشير أبو الجديان" بمديرية شمال غزة.

وقد اجتاز خمسة منهم مرحلة التحكيم الأولى، وصولاً لمرحلة المقابلات، حيث تم ترشيح المعلمة "مصطفى" من مرحلة المقابلات إلى مرحلة الزيارة الصفية، حيث حضرت لجنة التحكيم عبر الفيديو كونفرنس حصة دراسية لها في مقر ستوديو روافد بتاريخ ٢٩ نوفمبر الماضي.

وتم إعلان نتيجة المسابقة الأربعاء الماضي خلال حفل مشترك بين رام الله وغزة عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، وكانت على النحو الآتي:

المركز الأول: مها أبو منشار، مديرية تربية الخليل.

المركز الثاني: أسماء مصطفى، مديرية تربية شمال غزة.

المركز الثالث: فداء مرار، مديرية تربية رام الله والبيرة.



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