شؤون فلسطينية

حمادة: الاحتلال يواصل العبث بصواعق التفجير ويسعى للتقسيم بالأقصى

رام الله - دنيا الوطن
حذر الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس، محمد حمادة من تصاعد نشاط اليمين المتطرف الساعي لتنفيذ مخططاته التهويدية والاستيطانية الكبيرة في المسجد الأقصى، مؤكدًا أنّ "هذا الأمر يستدعي النفير العام واليقظة على مدار الساعة لصد عدوان الاحتلال ومستوطنيه".

وحمّل حمادة حكومة الاحتلال الجديدة المسئولية الكاملة عما يتعرّض له المسجد الأقصى من استهداف ممنهج، محذرًا من المحاولات المحمومة لتقسيمه وفرض واقع جديد واستهداف المصلين والتضييق على دخولهم للمسجد.

وأشار إلى أنّ "تهديد وزير الأمن القومي الصهيوني باقتحام المسجد الأقصى مرة أخرى، ومواصلة إبعاد المرابطين والمرابطات عن البلدة القديمة والأقصى، عربدة وجريمة جديدة تؤكد استمرار نهج استهداف المسجد"، لكنه أكد أنَّ "الاحتلال سيدفع ثمنه بالمواجهة في عموم مدينة القدس والضفة المحتلة".

وشدد على ضرورة النفير العام، واليقظة المتواصلة لصد عربدة الوزير المتطرف بن غفير، ولصد اقتحامات المستوطنين، ومواجهة محاولات إفراغ المسجد والاستفراد به، مؤكدًا أنّ كل هذه المخططات ستفشل أمام إرادة أبناء شعبنا وثباتهم في المسجد الأقصى.

ودعا الأهل في القدس والضفة والداخل المحتل إلى شد الرحال وتكثيف الرباط في المسجد الأقصى المبارك، والمشاركة في حملة الفجر العظيم وصلاة الجمعة غدًا فيه، والتصدي بكل قوة لمخططات الاحتلال التهويدية.

وأكد حمادة رفض وضرورة مواجهة حملات الاعتقال واختطاف الفتية والشبان من الأقصى ومحيطة، بل واستهداف أبناء شعبنا في القدس بالرصاص الحي وقتلهم بدم بارد كما حدث صباح اليوم مع المقدسي سمير أصلان الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال حملة مداهمات واعتقالات في مخيم قلنديا شمال القدس، على مرأى ابنه رمزي خلال محاولته الدفاع عن نجله ومنع اعتقاله.

ودعا العالم إلى التأمل في سلوك قوات الاحتلال لدى تركهم الشهيد ينزف على الأرض ومنع المواطنين من الوصول إليه حتى استشهاده، ووقف الكيل بمكيالين ومساواة الجلاد بالضحية، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المتواصلة بحق أبناء شعبنا.

وحيّا حمادة صمود أهلنا في القدس المحتلة، الذين أعلنوا الحداد والغضب العام في قلنديا وعموم المدينة، غضبًا على جريمة قتل المقدسي سمير أصلان، مؤكدًا أنّ الاحتلال سيعود خائبًا مدحورًا وستتحطم كل مؤامراته على صخرة صمود شعبنا العظيم، مهما طال الزمن وزادت التضحيات.

أخبار ذات صلة

اشتية يحذر من التبعات الخطيرة لاعتداء المستوطنين على المشاركين في مسار المشي

اشتية يحذر من التبعات الخطيرة لاعتداء المستوطنين على المشاركين في مسار المشي

&quot;التعليم العالي&quot; تعلن عن منحتين دراسيتين في باكستان

"التعليم العالي" تعلن عن منحتين دراسيتين في باكستان

إيزنكوت: قريبون جداً من تصعيد واسع النطاق على الساحة الفلسطينية

إيزنكوت: قريبون جداً من تصعيد واسع النطاق على الساحة الفلسطينية

طالع: كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

&quot;الديمقراطية&quot; تدعو لتجريم وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين

"الديمقراطية" تدعو لتجريم وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين

الرويضي: هدف الأنفاق والحفريات في محيط الأقصى ترويج رواية مصطنعة

الرويضي: هدف الأنفاق والحفريات في محيط الأقصى ترويج رواية مصطنعة

بحر: القدس دخلت مرحلة خطيرة جدًا في ظل حكومة الاحتلال الفاشية

بحر: القدس دخلت مرحلة خطيرة جدًا في ظل حكومة الاحتلال الفاشية

الوزير غنيم يتفقد الأعمال الجارية في مشروع إعادة استخدام المياه في الري

الوزير غنيم يتفقد الأعمال الجارية في مشروع إعادة استخدام المياه في الري

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إعلان بشأن انتهاء إجازة الفصل الأول وبدء الفصل الدراسي الثاني في المعاهد الأزهرية

إعلان بشأن انتهاء إجازة الفصل الأول وبدء الفصل الدراسي الثاني في المعاهد الأزهرية

غزة: رئاسة التشريعي ترحب بقرار البرازيل إقالة سفيرها لدى الاحتلال

غزة: رئاسة التشريعي ترحب بقرار البرازيل إقالة سفيرها لدى الاحتلال

(سكاي لاين): إصابة صحفيين فلسطينيين برصاص إسرائيلي امتداد لقمع ممنهج ضد العمل الصحفي

(سكاي لاين): إصابة صحفيين فلسطينيين برصاص إسرائيلي امتداد لقمع ممنهج ضد العمل الصحفي

(فدا) يدعو الأطراف العربية المشاركة بتجمع &quot;قمة النقب&quot; للانسحاب الفوري

(فدا) يدعو الأطراف العربية المشاركة بتجمع "قمة النقب" للانسحاب الفوري

بلدية غزة: صيانة 42 ألف متر مربع من الشوارع في عام 2022

بلدية غزة: صيانة 42 ألف متر مربع من الشوارع في عام 2022

&quot;التعليم العالي&quot; تعلن عن منحتين دراسيتين في باكستان

"التعليم العالي" تعلن عن منحتين دراسيتين في باكستان

الرويضي: هدف الأنفاق والحفريات في محيط الأقصى ترويج رواية مصطنعة

الرويضي: هدف الأنفاق والحفريات في محيط الأقصى ترويج رواية مصطنعة

الوزير غنيم يتفقد الأعمال الجارية في مشروع إعادة استخدام المياه في الري

الوزير غنيم يتفقد الأعمال الجارية في مشروع إعادة استخدام المياه في الري

منوعات

الفنانة أحلام تفتح النار على عشيقة رونالدو وتتهمها بتقليدها

الفنانة أحلام تفتح النار على عشيقة رونالدو وتتهمها بتقليدها

صورة: ياسمين صبري بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها من داخل سيارتها

صورة: ياسمين صبري بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها من داخل سيارتها

مصطفى قمر يكشف عن عمل جديد سيقدمه خلال شهر رمضان

مصطفى قمر يكشف عن عمل جديد سيقدمه خلال شهر رمضان

بعد أزمتها الأخيرة.. منة شلبي تستأنف عملها ومحمد رمضان يدعمها

بعد أزمتها الأخيرة.. منة شلبي تستأنف عملها ومحمد رمضان يدعمها

الفنان راغب علامة يعلن موعد حفله في الأردن

الفنان راغب علامة يعلن موعد حفله في الأردن

صورة: حسن شاكوش يُقبل قدم والدته معلقاً &quot;حياتي&quot;

صورة: حسن شاكوش يُقبل قدم والدته معلقاً "حياتي"

(يوتيوب) يحجب كليب أغنية &quot;على وضعنا&quot; للفنان محمد رمضان

(يوتيوب) يحجب كليب أغنية "على وضعنا" للفنان محمد رمضان

بمعانٍ قاسية.. شاكيرا تهاجم بيكيه بكلمات أغنيتها الجديدة

بمعانٍ قاسية.. شاكيرا تهاجم بيكيه بكلمات أغنيتها الجديدة

بالصور: أصالة نصري بإطلالة جديدة والجمهور يفشل بالتعرف عليها

بالصور: أصالة نصري بإطلالة جديدة والجمهور يفشل بالتعرف عليها

هل سنشاهد فيفي عبده في سباق الدراما الرمضانية 2023؟

هل سنشاهد فيفي عبده في سباق الدراما الرمضانية 2023؟

عربي

الأمين العام لمنظمة التعاون يشارك بـ&quot;إكسبو الحج&quot; ويثمن المبادرة السعودية تسهيل موسم الحج

الأمين العام لمنظمة التعاون يشارك بـ"إكسبو الحج" ويثمن المبادرة السعودية تسهيل موسم الحج

الجيش اللبناني: أطلقنا النار تجاه مُسيّرة إسرائيلية خرقت أجواء البلاد

الجيش اللبناني: أطلقنا النار تجاه مُسيّرة إسرائيلية خرقت أجواء البلاد

تونس: انطلاق أعمال الدورة الثانية لمؤتمر الإعلام العربي

تونس: انطلاق أعمال الدورة الثانية لمؤتمر الإعلام العربي

سوريا: هزة أرضية تضرب مدنية حماة

سوريا: هزة أرضية تضرب مدنية حماة