غزة: رئاسة التشريعي ترحب بقرار البرازيل إقالة سفيرها لدى الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنترحب رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني، بغزة، بقرار وزارة الخارجية البرازيلية، إقالة سفير بلادها لدى الاحتلال الإسرائيلي، وتعتبره انتصاراً للحق الفلسطيني.وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن القرار يعبر عن إرادة الشعوب الحرة التي ترفض الاحتلال الإسرائيليلأرض فلسطين، وهو ترجمة عملية للمواقف التاريخية للرئيس البرازيلي الجديد "لولا دا سيلفا" الداعمة للقضية الفلسطينية.وتابعت: يمثل القرار دعوة متجددة لتفعيل مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي خصوصاً في دول أمريكا اللاتينية، في اتجاه عزله ومعاقبته على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.ودعت رئاسة التشريعي، بغزة، دول العالم كافة أن تحذو حذو البرازيل وتنحاز للعدالة والقيم الأخلاقية ضد العنصرية والإرهاب الإسرائيلي الذي يتصاعد يومياً.