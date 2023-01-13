"الشعبيّة" تنعى المواطن سمير عوني حربي أصلان

رام الله - دنيا الوطننعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، المواطن سمير عوني حربي أصلان، والذي استشهد بعد إصابته برصاص الاحتلال خلال العدوان على مخيم قلنديا شمال مدينة القدس فجر اليوم.واعتبرت الشعبيّة، أنّ عدوان الاحتلال المتواصل يُقابلهشعبنا بمزيدٍ من الصمود والتحدي، مشيدةً بعمليات إطلاق النار اليوميّة في جنين ونابلس كما جرى صباح اليوم، والتي تستهدف من خلالها المقاومة جنود ونقاط تجمّعات جيش الاحتلال ردًا على الجرائم المستمرة بحق شعبنا.ولفتت الجبهة إلى أنّ الاحتلال باستمراره في استهدافمدينة نابلس ومدن الضفة والقدس يتوهّم أنّ شعبنا سيبقى صامتًا أمام هذه الجرائم، فالضفة كانت وستظل مركزًا للصمود والمواجهة والانتفاضة في وجه الاحتلال.وشدّدت الشعبيّة، على ضرورة تجسيد حالة من التوحّد الوطني من خلال برنامجٍ وطني جامع لصد ورد العدوان عن شعبنا في الضفة والقدس، مُؤكدةً أنّ استمرار حالة الانقسام من شأنها أن توفّر تربة خصبة للاحتلال في الاستمرار باعتداءاته اليومية على شعبنا.