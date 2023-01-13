قلقيلية: اجتماع للجنة محاربة ظاهرة سماسرة التصاريح في المحافظة

رام الله - دنيا الوطنترأس اللواء رافع رواجبة محافظ قلقيلية في مكتبه اليوم اجتماعا للجنة محاربة ظاهرة سماسرة التصاريح في المحافظة.وشارك في الاجتماع مدير مديرية العمل محمد ابو قمر، والمستشارة القانونية اشجان داوود، وممثلين عن المؤسسات الشريكة.وخلال الاجتماع ثمن المحافظ الجهود التي تقوم بها لجنة محافظة قلقيلية في محاربة ظاهرة سماسرة التصاريح، مشيرا الى ان هذه الظاهرة تعمل على استغلال العمال واكل حقوقهم وتستنزف الاقتصاد الفلسطيني لصالح السماسرة، وتطرق المحافظ الى الاجتماع المركزي الذي عقد في وزارة العمل والذي يهدف الى توحيد اليات العمل في المحافظات وملاحقة السماسرة ووضع العقوبات الرادعة لهذه الظاهرة.وجرى خلال الاجتماع مناقشة اليات عمل اللجنة في المحافظة، والجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة، واطلاق حملات اعلامية لتوعية العمال بخطورة هذه الظاهرة واستنزافها لحقوقهم.