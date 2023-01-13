صالح ناصر يدعو لمواجهة الإجراءات والقوانين العنصرية الإسرائيلية بإنهاء الانقسام

رام الله - دنيا الوطنأدان صالح ناصر رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مصادقة (كنيست) "الإسرائيلي» على قانون «الأبارتهايد» وسحب الجنسية من أسرى الـ48 والقدس المحتلة، وإبعاد المناضلين من أبناء شعبنا في الضفة.وأضاف ناصر في تصريحات لوسائل الإعلام أن «سلسلة القوانين والقرارات الإسرائيلية التي جرى إقرارها، إلى جانب الجرائم والممارسات اليومية الإسرائيلية هي إجراءات استعمارية عنصرية فاشية تسعى حكومة الاحتلال التي تعد الأكثر فاشية لتهجير الفلسطينيين وفرض العقوبات عليهم، والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني.وأوضح القيادي الفلسطيني أن «حكومة الاحتلال الفاشية فتحت نيرانها على مصراعيها على شعبنا وحقوقه، منذ اللحظة الأولى لتوليها المسؤولية، الأمر الذي يتطلب أن نرتقي جميعاً، لمستوى الحدث، ما يتطلب العمل السريع والجاد لحوار وطني لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي وتوفير مقومات الصمود لشعبنا».وختم ناصر تصريحه داعياً لتصعيد المقاومة الشعبية بتفعيل القيادة الوطنية الموحدة للحالة الجماهيرية ومواصلة النضال في المحافل الدولية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ومواجهة التحديات التي فرضها الاحتلال ميدانياً»