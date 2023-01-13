المطران حنا: ما يسمى "حل دولتين لشعبين" أصبح شعاراً فارغاً وأكذوبة كبرى





وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "فواقعنا الفلسطيني يدل على اننا لا نملك ربع دولة او اقل من ذلك ولكن ما نملكه هو الكرامة والانتماء والتشبث بالثوابت الوطنية التي لا تنازل عنها تحت وطأة اية ضغوطات او ابتزازات".



وقال: "لا تضحكوا علينا بهذا الشعار الذي أصبح اكذوبة كبرى وانتم تعلمون اكثر من غيركم بأن واقعنا لا يشير إلى إمكانية ان يكون هنالك حل من هذا القبيل ، فالقمع والظلم والاستبداد سيد الموقف ويبدو ان إسرائيل لا تريد ان يكون لنا كيان ولا تريد للفلسطينيين ان تكون عندهم دولة او شبه دولة بل ما تريده هو ان يتحول الفلسطينيون الى مرتزقة وعملاء يخدمون اجندة الاحتلال وسياساته وهذا ما لم ولن يحدث".

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم، بأن البعض ما زالوا يتحدثون عن حل قوامه دولتان لشعبين وهذا أصبح شعاراً فارغاً من أي مضمون.