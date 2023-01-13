شؤون فلسطينية

بلدية غزة: صيانة 42 ألف متر مربع من الشوارع في عام 2022

بلدية غزة: صيانة 42 ألف متر مربع من الشوارع في عام 2022
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نفذت بلدية غزة أعمال صيانة لـ 42 ألف متر مربع من الشوارع والطرقات والأرصفة في مختلف مناطق المدينة خلال العام الماضي 2022، ضمن جهودها في تحسين حالة الشوارع وتسهيل الحركة المرورية عليها. 

واستخدمت طواقم البلدية نحو 40 ألف متر مربع من بلاط "الانترلوك" في أعمال الصيانة و2000 متر مربع بوزن يعادل نحو 350 طناً من مادة الإسفلت الساخن، إضافة إلى نحو 2000 متر من حجر الجبهة الخاص بالأرصفة.

وشملت الأعمال صيانة شوارع وطرق وأرصفة وإنشاء دورانات وإنشاء مواقف للسيارات في المدينة، إلى جانب إنشاء مطبات في بعض الشوارع لتنظيم حركة السير وحماية المواطنين والسائقين.  

ومن أهم الشوارع التي تم صيانتها؛ شارع بورسعيد، وشارع إبراهيم طوقان، وشارع شعبان، وشارع مشتهى، وشارع عز الدين القسام، وأمين الحسيني، وخالد الحسن، وغسان كنفاني، وبيروت، وعون الشوا، وشارع الأقصى (  الصناعة )، والقدس، بالإضافة إلى الشهداء، والثورة، وسعيد العاص، وطارق بن زياد، وسعد صايل، واليرموك، وأحمد الجعبري.

كذلك تم تنفيذ أعمال صيانة في شارع خليل الوزير، ويافا، والمشاهرة، وشهداء البطش، والمنطار، وشارع بغداد، والرياض، والطواحين، وصلاح الدين، وصيام، وصمامة، وأم الليمون، وشارع المحكمة القديمة، والمؤسسة، وعمر المختار، والوحدة، وجمال عبد الناصر، والرشيد، وشارع فتوح، وشارع اللد والرملة، والنصر، وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى شارع الشعف، والثورة، ومصطفى حافظ، وصلاح خلف، وكمال ناصر، وعمر بن الخطاب، وشارع فلسطين.

كما تم تنفيذ صيانة في بعض الأرصفة في المدينة منها؛ رصيف شارع الوحدة مقابل عيادة الرمال، ورصيف شارع الثورة بالقرب من مجمع المدارس، وأرصفة شارع عون الشوا، ومدرسة راهبات الوردية، وأرصفة شارع صلاح الدين بالقرب من محطة الشوا، وأرصفه شارع عمر المختار بالقرب من مجمع أبو خضرة، بالإضافة إلى رصيف شارع يافا، وجنوب شارع الرشيد، وفي أرصفة شوارع بغداد، والرياض، واحمد عبد العزيز، وجمال عبد الناصر، وفلسطين.

وشملت الأعمال إنشاء موقف سيارات شرق حديقة الجندي المجهول، وإنشاء دورانات في عدة مناطق بهدف تنظيم حركة السير، منها؛ دوار في الشعف، دوار في شارع عمر المختار مقابل مركز رشاد الشوا الثقافي وسلطة الترخيص، وكذلك إنشاء نحو 30 مطباً في الشوارع أبزرها؛ شارع الرشيد، وشارع خليل الوزير (اللبابيدي)، وشارع رقم 2025 مقابل عمارة المهندسين.   

ودعت البلدية المواطنين في المدينة للتواصل معها من خلال وحدة المعلومات والشكاوى على الرقم 115 وبوابات التواصل الإلكترونية الأخرى بهدف تقديم الشكاوى المتعلقة بالطرق وخدمات البلدية الأخرى المختلفة. 

يذكر أن بلدية غزة قد اعتمدت عدة معايير لصيانة الطرق بهدف تحقيق الأولية وفق الإمكانيات المتاحة لدى البلدية ومنها وجود مؤسسات ومرافق خدماتية في الشارع كالمدارس والمراكز الصحية، وحيوية الشارع وكثافة الحركة المرورية عليها.

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