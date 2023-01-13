"التعليم العالي" تعلن عن منحتين دراسيتين في باكستان

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن توفر منحتين دراسيتين في جامعة الإدارة والتكنولوجيا UMT بجمهورية باكستان، وذلك في مجال البكالوريوس والماجستير للعام الدراسي 2022/2023.وأوضحت الوزارة أن هاتين المنحتين تأتيان ضمن المنح المقدمة من منظمة التعاون الإسلامي للدول الأعضاء، بحيث يتم تخصيص منحة واحدة للبكالوريوس ومنحة أخرى للماجستير.ودعت "التعليم العالي" الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل.