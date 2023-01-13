إيزنكوت: قريبون جداً من تصعيد واسع النطاق على الساحة الفلسطينية

من تصعيد واسع النطاق على الساحة الفلسطينية.





وقال في مقابلة خاصة مع (القناة 14) الإسرائيلية: "نحن قريبون جداً من هذا التصعيد تكون فيه السلطة ضعيفة جدا، وحماس قوية جداً"، وفق تعبيره.





وأعرب إيزنكوت عن أمله بأن يتم بذل كل الجهود لمنع تصعيد واسع و"يجب أن نستمر في العمل بحزم".





وتابع: لدي تقدير أن حماس نجحت في تعزيز محور غزة-الضفة-شرق القدس، وترسيخ قاعدة قوية للغاية، وتعزيز إمكانية تصعيد الوضع".





وأضاف: "لقد اقتربنا من المواجهة اليوم أكثر من أي يوم آخر منذ نهاية الانتفاضة الثانية، ويجب بذل كل الجهود لمنعها وإحباطها وإضعافها"، وفق تعبيره.



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس أركان جيش الاحتلال الأسبق، غادي إيزنكوت، إن إسرائيل قريبة جداً