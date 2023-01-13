شؤون فلسطينية

"المبادرة الوطنية" تدين إقرار (كنيست) قانون سحب الجنسية من الأسرى الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطن
أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إقرار ما يسمى بـ (كنيست) الإسرائيلي بالقراءة الأولى لقانون سحب الجنسية من الأسرى الفلسطينيين، مشيرة الى تداعياته الخطيرة التي تتضمن تهديدا بطرد وتهجير أبناء شعبنا من القدس والداخل الفلسطيني. 

ودعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، لفضح هذا السلوك الاجرامي العنصري والانتقامي الفاشي والتصدي له.

وأكدت "المبادرة الوطنية" أن إجهاض مثل هذه القوانين العنصرية ومنع تمريرها وتطبيقها لا يتحقق إلا بمواجهتها بنضال وكفاح موحد و مقاومة موحدة و توسيع شمولية المقاطعة والعزل للعنصرية الفاشية.

ودعت للقيام بأوسع الحملات للتنديد بهذه السياسة العنصرية وجعلها في أولوية الاهتمام الإعلامي في مختلف المنابر الفلسطينية و العربية والعالمية.

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