حركة المقاومة الشعبية تنعي الشهيد سمير أصلان من مخيم قلنديا

وقالت الحركة: "إننا إذ نزف الشهيد البطل سمير اصلان من أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد لنؤكد أن دماء شهداء شعبنا لن تذهب هدراً، والعدو الصهيوني سيدفع الثمن غالياً".



ودعت الحركة أبناء الشعب الفلسطيني لتصعيد المواجهة مع الاحتلال في كل بقعة من أرض فلسطين.



