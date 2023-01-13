حركة المقاومة الشعبية تنعي الشهيد سمير أصلان من مخيم قلنديا
نعت حركة المقاومة الشعبية، المواطن سمير عوني حربي أصلان (41 عاما) والذي استشهد بعد إصابته برصاصة اخترقت صدره أطلقها عليه جيش الاحتلال خلال العدوان على مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.
وقالت الحركة: "إننا إذ نزف الشهيد البطل سمير اصلان من أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد لنؤكد أن دماء شهداء شعبنا لن تذهب هدراً، والعدو الصهيوني سيدفع الثمن غالياً".
ودعت الحركة أبناء الشعب الفلسطيني لتصعيد المواجهة مع الاحتلال في كل بقعة من أرض فلسطين.
ودعت الحركة أبناء الشعب الفلسطيني لتصعيد المواجهة مع الاحتلال في كل بقعة من أرض فلسطين.
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