دولي

انضمام مسؤولة سابقة بـ (فيسبوك) إلى الحكومة الإسرائيلية

انضمام مسؤولة سابقة بـ (فيسبوك) إلى الحكومة الإسرائيلية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
انضمت المسؤولة السابقة بـ (فيسبوك) في تل أبيب، جوردانا كوتلر، رسمياً، إلى الحكومة الإسرائيلية.

ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، عيّن وزير الشؤون الاستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، رون ديرمر، كوتلر وهي كانت رئيسة قسم السياسات في (فيسبوك) - فرع إسرائيل، وكيلاً عاماً لوزارته.

ودلّ تقرير السيرة الذاتية لكوتلر، بحسب ما نشره (فيسبوك)، أنها سبق أن عملت مسؤولة في سفارة إسرائيل لدى واشنطن، وفق ما نقل موقع (العربي الجديد).

وبحسب التقرير، فقد شغلت كوتلر بين عامي 2009 و2013 أيضاً منصب مستشارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لشؤون الشتات اليهودي، وعملت بين عامي 2005 و2007 مستشارة إعلامية في الحملة الانتخابية لحزب (ليكود).

وبحكم موقعها في (فيسبوك)، كانت كوتلر مسؤولة عن تحديد سياسات هذا الموقع تجاه الأراضي الفلسطينية.

يشار إلى أن إدارة (فيسبوك) تمارس حرباً شرسة ضد المحتوى الفلسطيني، منذ عدة سنوات، حيث كثيراً ما يسارع إلى حذف الصفحات التي تدافع عن القضية الفلسطينية.

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