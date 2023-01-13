اجتماع طارئ لفعاليات كفر الديك لوضع خطة للتصدي لسياسات الاحتلال الاستيطانية



وتم الاتفاق، دعوة اجتماع موسع لكافة فعاليات وأهالي البلدة، وذلك لوضع آليات عمل لمواجهة الهجمة المسعورة في محافظة سلفيت وبالأخص بلدة كفر الديك، ولإيجاد السبل المُتاحة لتعزيز صمود المواطنين في أراضيهم من خلال المؤسسات ذات العلاقة، لتثبيت المواطن في ارضه.







رام الله - دنيا الوطنعلى ضوء الهجمة الشرسة التي تقودها الحكومة اليمنية المتطرفة بحق الاهالي في محافظة سلفيت، وبالأخص في بلدة كفر الديك بعد عمليات الهدم المستمرة للمنازل بحجة عدم وجود تراخيص، عُقد اليوم الجمعة، في بلدية كفر الديك، عقد أمس اجتماع طارئ في بلدة كفر الديك بمحافظة سلفيت ضم عضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال الديك، وامين سر حركة فتح إقليم سلفيت عبد الستار عواد، وأعضاء لجنة الإقليم، ورئيس بلدية كفر الديك إبراهيم الناجي، وأعضاء المجلس البلدي، وممثلي القوى الوطنية وكادر الحركة في البلدة.