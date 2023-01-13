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شؤون فلسطينية

الوزير غنيم: نواصل العمل مع مصلحة مياه بلديات الساحل لتحويلها لمرفق مياه إقليمي

الوزير غنيم: نواصل العمل مع مصلحة مياه بلديات الساحل لتحويلها لمرفق مياه إقليمي
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم على أهمية التعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل في سبيل تطوير وتنمية قطاع المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، وتحسين مستوى الخدمات.

وأشار غنيم، خلال اجتماع مع إدارة المصلحة بمشاركة رئيس مجلس إدارتها د. ماجد أبو رمضان، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورات مهمة على مستوى تنفيذ المشاريع، والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن المناقشات حالياً تنصب على عمليات الإصلاح المؤسساتي والحوكمة في قطاع المياه والصرف الصحي، ومن ذلك إنشاء مؤسسات متخصصة وفق الصلاحيات والمهام
المنصوص عليها في قانون المياه للعام 2014.

وتطرق إلى جهود تأسيس شركة المياه الوطنية، بالإضافة إلى خطوات إنشاء مرافق إقليمية للمياه، ومن ذلك تحويل المصلحة إلى مرفق إقليمي في غزة مع تطوير قدرات ودعم هذه المرافق للقيام بالمهام المنوطة بها.

من جانبه، أكد أبو رمضان أن المصلحة تنسق بشكل مستمر مع سلطة المياه للوصول إلى إنشاء المرفق الإقليمي في قطاع غزة وفق القانون مع الاتفاق على الترتيبات الانتقالية الرامية إلى تحقيق هذا الهدف.

كما ذكر أن هناك نقاشاً متواصلاً مع البلديات للانضمام إلى المصلحة لتعزيز نطاق عملها وتغطية خدماتها، والاستفادة من التجارب السابقة لتشكيل جسم يقدم خدمات المياه والصرف الصحي بشكل موحد في مختلف أنحاء القطاع.

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