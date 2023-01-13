"إعلان انطاليا" يتبنى قراراً بتشكيل لجنة برلمانية لدعم الشعب الفلسطيني ونضاله

رام الله - دنيا الوطناختتمت في انطاليا - تركيا اجتماعات الجمعية البرلمانية الاسيوية (13) التي عقدت في الفترة بين 8 و 10 كانون الثاني/يناير بحضور مندوبين لحوالي 27 دولة، حيث ناقشت وأقرت عدد من القرارات المتعلقة بقضايا الحوكمة الرشيدة، سيادة القانون والتمكين القضائي، ومشروعا بشأن التنمية المتسقة من خلال الديمقراطية، وقرار بشأن دعم البرلمانات الآسيوية للشعب الفلسطيني، ومشروعا بشأن التنمية المتسقة من خلال الديمقراطية، إضافة الى الأوضاع العالمية والآسيوية.وقد شاركت فلسطين في الاجتماعات بوفد ترأسه نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني علي فيصل بمشاركة سفير فلسطين في تركيا فايد مصطفى. وقال فيصل بعد انتهاء الاجتماعات: ان الجمعية اخذت بالمقترح الذي تقدم به الوفد الفلسطيني وتم تضمينه في "اعلان انطاليا" لجهة تشكيل مجموعة عمل برلمانية تتابع تطورات القضية الفلسطينية وتطرح على الجلسة العامة المقبلة في دورتها (14) المقترحات والاجراءات الضرورية الواجب اتخاذها..واعتبر فيصل بأن ما تضمنه الاعلان من عناوين حول دعم القضية الفلسطينية في الكثير من العناوين هو انجاز مهم ويجب متابعته مع الدول الآسيوية الصديقة خاصة حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، واطلاق سراح جميع الاسرى من المعتقلات الاسرائيلية وادانة العمليات الاستيطانية في الضفة الغربية والتأكيد على اهمية القدس كعاصمة لدولة فلسطين وكرمز ديني هام، اضافة الى الكثير من المقترحات التي كانت محط تأييد المشاركين..وكان فيصل قد القى كلمة في الجلسة العامة يوم امس وضمنها عدد من المقترحات كي يتم استيعابها في "اعلان انطاليا"، ومن ضمن هذه المقترحات تشكيل لجنة خاصة من الجمعية تعنى بدعم القضية الفلسطينية، اضافة الى مجموعة من اجراءات الدعم السياسي والاقتصادي للشعب الفلسطيني ودعم قضية الاسرى وادانة الممارسات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني والعمل على عزل اسرائيل ووضع مجرميها امام المحاكمة الدولية.