غنيم يضع حجر الأساس لمشروع شبكات الصرف الصحي لخانيونس

رام الله - دنيا الوطنوضع رئيس سلطة المياه، المهندس مازن غنيم، حجر الأساس لمشروع شبكات الصرف الصحي لخانيونس ليخدم أكثر من 120 ألف مواطن من سكان القرى الشرقية في محافظة خانيونس، والذين عانوا لسنوات طويلة من المشاكل الناجمة عن عدم وجود نظام صرف صحي. ويشكل هذا المشروع علامة فارقة في تطوير خدمات الصرف الصحي في المنطقة.واشار الوزير غنيم الى أن قطاع الصرف الصحي ما زال يواجه العديد من التحديات التي تقف عائقاً أمام تطويره، من أهمها التحديات السياسية ، حيث تواجه المشاريع تأخيرات وعرقلة وأحياناً رفضاً لإدخال كثير من المواد والمعدات الأساسية اللازمة في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع، إضافة الى سلسلة الإجراءات والتعقيدات التي تؤخر إدخال المواد و الافراد، عدى عن الاستهداف الإسرائيلي المباشر والممنهج لمرافق المياه والصرف الصحي في عدوانه الغاشم والمتكرر على غزة.كذلك هناك التحديات التمويلية فمشاريع الصرف الصحي تتطلب استثمارات ضخمة ومصاريف تشغيلية كبيرة، والتي تتطلب جهود كبيرة في المتابعة مع جميع الدول والمؤسسات المانحة لتأمينها وفق خطط تراعي الأولويات والاحتياجات الملحة. بالإضافة الى التحديات الاجتماعية ، المؤسساتية والفنية وتحديات توفير الطاقة في غزة.وبيّن الوزير غنيم ان مشروع شبكات الصرف الصحي لشرق خانيونس قد واجه هذه التحديات ونجم عنها تأخير في إنشاء محطة معالجة خانيونس لسنوات عديدة وارتباط إنشاء نظام صرف صحي في محافظة حانيونس بالانتهاء من إنشاء محطة المعالجة، والتي تم الانتهاء منها وتشغيلها في تشرين ثاني من العام 2020.لتقوم سلطة المياه بعمل مراجعة للخطة الرئيسية الحالية لمياه الصرف الصحي في محافظة خانيونس وتحديثها لتخدم السكان على مدى الثلاثين سنة القادمة (2022-2050) بتكلفة تقديرية 75.7 مليون دولار أمريكي.وتوفير التمويل للمرحلة الأولى والذي يعد الأساس لنظام الصرف الصحي في المنطقة الشرقية لخانيونس بقيمة 4 مليون دولار