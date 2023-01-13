"المقاومة الشعبية" تطالب الدول العربية لضرورة التحرك العاجل والفوري لتوفير الحماية لشعبنا





وقالت إن هذا "الأمر يحتم على هذه الدول استشعاراً بالجريمة الصهيونية التي تُرتكب ضد شعبنا يومياً، والانسحاب الفوري من هذا الاجتماع المشؤوم".



وطالبت الحركة الدول العربية إلى "ضرورة التحرك العاجل والفوري لتوفير الحماية لشعبنا والمقدسات التي تدنس من قبل قطعان المستوطنين برعاية الحكومة الصهيونية المتطرفة".



وقالت: إن "المشاركة العربية في هذا المنتدى يعد استمرار للسقوط العربي والتفريط بقضية فلسطين التي تحتم على العرب والمسلمين بذل مزيداً من الجهود لدحر هذا العدو".



وتابع: "لن يحقق منتدى النقب المنفعة والاستقرار والازدهار للدول العربية إنما مؤامرة صهيونية جديدة ضد الأمة، وتغافل عن جرائم الاحتلال التاريخية الشنيعة ضد الأمة".



رام الله - دنيا الوطنأصدرت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، بياناً أكدت فيه أن "استمرار بعض الدول العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني على المشاركة في منتدى النقب المزمع عقده في المغرب الشهر القادم، يعد استخفافا بمعاناة شعبنا الفلسطيني في ظل العدوان المتواصل على المسجد الأقصى".