سلفيت: مستوطنون يقتلعون ويكسرون 65 غرسة زيتون

رام الله - دنيا الوطنأقدم مستوطنون، اليوم الجمعة، على اقتلاع وتكسير 65 غرسة زيتون في بلدة كفر الديك غرب سلفيت، تعود للمواطنين مصطفى جبارة، وتيسير يعقوب، وجميل جمعة.وقال جبارة: إن المستوطنين قاموا باقتلاع وتكسير 35 غرسة زيتون من أرضه تتراوح أعمارها ما بين 4-5 سنوات، و11 غرسة أخرى من أرض جميل جمعة، و10 غرسات من أرض تيسير يعقوب، الواقعة في منطقة "بنات بر" غرب البلدة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأضاف جبارة أن المستوطنين على مدار السنوات الثلاث الماضية قاموا باقتلاع وتكسير نحو 80 غرسة زيتون من أرضه الواقعة في نفس المنطقة.