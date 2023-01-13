المطران حنا: منع رفع العلم الفلسطيني إمعان في العنصرية والكراهية



وأضاف: أنها عنصرية ما بعدها عنصرية وكراهية ما بعدها كراهية فإلى متى سوف يستمر هذا الحال والعالم يتفرج علينا وما يرتكب بحق شعبنا من تجاوزات خطيرة وانتهاكات غير مسبوقة لحقوق الانسان.



وقال المطران حنا: اغتيالات واعتقالات واقتحامات مستمرة ومتواصلة والضفة الغربية يقولون بأنهم يخططون لضمها وكأنها ليست ارضا محتلة فهم يقتحمونها متى يشاؤون ويعتقلون من يريدون دون رقيب او حسيب واليوم يمنع رفع العلم الفلسطيني الذي يبدو انه يستفز مشاعرهم في حين ان تصرفاتهم الوحشية لا يمكن القبول بها او تبريرها بأي شكل من الاشكال.

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، إن الاجراء الاحتلالي بمنع رفع العلم الفلسطيني انما يعتبر قرارا عنصريا بامتياز مجسدا للكراهية والاقصاء فبأي حق يمنع الفلسطينيون من التعبير عن انتمائهم الوطني ورفع علمهم الذي يعبر عن هذا الانتماء.