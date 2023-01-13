شؤون فلسطينية

نائب محافظ سلطة النقد ينفذ جولة تفقدية لفروع المصارف ومؤسسات الإقراض العاملة بالقطاع

رام الله - دنيا الوطن
قام نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية، محمد مناصرة يرافقه عدد من المسؤولين من مكتب سلطة النقد في قطاع غزة، بجولة تفقدية شملت عدداً من فروع البنوك ومؤسسات الإقراض المرخصة العاملة في غزة، وكان في استقبالهم ممثلو ومسؤولو الفروع في القطاع.

وجاءت هذه الزيارة في إطار الوقوف على أعمال مكتب سلطة النقد والجهاز المصرفي في محافظات غزة.

واطّلع نائب المحافظ عن كثب، خلال الجولة على أعمال ومستوى الخدمات الذي تقدمه المصارف وفروعها ومؤسسات الإقراض المتخصص للجمهور.

وأكد مناصرة على اهتمام وحرص سلطة النقد على دور وأهمية الجهاز المصرفي في فلسطين، بصفته الدعامة الأساسية للاستقرار المالي، مبينناً اهتمام سلطة النقد في تطوير عمله لمواكبة التطورات العالمية، إضافة الى بيان دور سلطة النقد في دعم وتشجيع التنمية الاقتصادية من خلال الأدوات والسياسات التي تشرف عليها السلطة وتنفذ من خلال البنوك ومؤسسات الإقراض.

وأشار نائب المحافظ إلى أن سلطة النقد نجحت في تنفيذ العديد من البرامج الهادفة لتقديم التمويل منخفض التكلفة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال صندوق استدامة، بالإضافة الى تنفيذ برنامج تمويل للمشاريع متناهية الصغر بفائدة صفرية وقد تم تنفيذ البرامج من خلال فروع المصارف في غزة والضفة.

كما قام نائب المحافظ بزيارة عدد من فروع مؤسسات الإقراض في القطاع واستمع من المسؤولين فيها لشرح عن نشاطها وأعمالها، مشيداً بعمل مؤسسات الإقراض المتخصص في قطاع غزة، وإسهامها في تمويل نشاط العديد من المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في دفع عجلة الإنتاج.

وكان نائب المحافظ قد استهل جولته في قطاع غزة، بزيارة مكتب سلطة النقد والاطلاع على أعماله والمسؤوليات التي يقوم بها الموظفون، ومن ثم أطلعهم على المشروعات الاستراتيجية التي تعمل سلطة النقد على تنفيذها في هذه المرحلة، وخاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمي، والتمويل الأخضر.

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