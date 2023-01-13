فرنسا: وفاة طفلة (3 سنوات) عُثر عليها في غسالة ملابس

رام الله - دنيا الوطنتحقق السلطات الفرنسية، بحادثة وفاة طفلة تبلغ من العمر (3 سنوات)، عُثر عليها في غسالة ملابس بشقة عائلتها.ووفق ما قال مكتب المدعي العام في باريس، فإن التحقيق فتح اليوم الجمعة، تحقيقاً في سبب الوفاة بعد اكتشاف الطفلة في شمال شرق باريس مساء الخميس، فيما تقود التحقيق وحدة خاصة لحماية القصر.ولم يقدم مكتب المدعي العام مزيدًا من التفاصيل، أو يؤكد تقريرًا في صحيفة (لو باريزيان) اليومية مفاده أنها عثر عليها على قيد الحياة في الغسالة من قبل والدها وأحد أفراد أسرتها الآخرين وتوفيت في رعاية الطوارئ بعد ساعة.