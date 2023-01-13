دولي

فرنسا: وفاة طفلة (3 سنوات) عُثر عليها في غسالة ملابس

فرنسا: وفاة طفلة (3 سنوات) عُثر عليها في غسالة ملابس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تحقق السلطات الفرنسية، بحادثة وفاة طفلة تبلغ من العمر (3 سنوات)، عُثر عليها في غسالة ملابس بشقة عائلتها.

ووفق ما قال مكتب المدعي العام في باريس، فإن التحقيق فتح اليوم الجمعة، تحقيقاً في سبب الوفاة بعد اكتشاف الطفلة في شمال شرق باريس مساء الخميس، فيما تقود التحقيق وحدة خاصة لحماية القصر.

ولم يقدم مكتب المدعي العام مزيدًا من التفاصيل، أو يؤكد تقريرًا في صحيفة (لو باريزيان) اليومية مفاده أنها عثر عليها على قيد الحياة في الغسالة من قبل والدها وأحد أفراد أسرتها الآخرين وتوفيت في رعاية الطوارئ بعد ساعة.

أخبار ذات صلة

فرنسا: وفاة طفلة (3 سنوات) عُثر عليها في غسالة ملابس

فرنسا: وفاة طفلة (3 سنوات) عُثر عليها في غسالة ملابس

لبيد يواصل هجومه الكبير على نتنياهو

لبيد يواصل هجومه الكبير على نتنياهو

الأمين العام يستقبل المندوب الدائم لبنغلاديش لدى منظمة التعاون الإسلامي

الأمين العام يستقبل المندوب الدائم لبنغلاديش لدى منظمة التعاون الإسلامي

&quot;الدفاع الروسية&quot; تعلن السيطرة على كامل مدينة سوليدار

"الدفاع الروسية" تعلن السيطرة على كامل مدينة سوليدار

بن غفير يوجه طلباً لنتنياهو بشأن التعامل مع فلسطينيي 48

بن غفير يوجه طلباً لنتنياهو بشأن التعامل مع فلسطينيي 48

وزير العدل الأمريكي يعين مستشاراً خاصاً للتحقيق في وثائق بايدن السرية

وزير العدل الأمريكي يعين مستشاراً خاصاً للتحقيق في وثائق بايدن السرية

أمريكا: مصرع سبعة أشخاص جراء إعصار وعواصف رعدية بولاية ألاباما

أمريكا: مصرع سبعة أشخاص جراء إعصار وعواصف رعدية بولاية ألاباما

غوتيريش: سيادة القانون هو جوهر تحقيق السلام على أساس حل الدولتين

غوتيريش: سيادة القانون هو جوهر تحقيق السلام على أساس حل الدولتين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الوزير غنيم: نواصل العمل مع مصلحة مياه بلديات الساحل لتحويلها لمرفق مياه إقليمي

الوزير غنيم: نواصل العمل مع مصلحة مياه بلديات الساحل لتحويلها لمرفق مياه إقليمي

محافظ سلطة النقد: تعليمات جديدة حول عمولات البنوك تعزز الشمول المالي

محافظ سلطة النقد: تعليمات جديدة حول عمولات البنوك تعزز الشمول المالي

وزير الزراعة يزور بلدة لقيا

وزير الزراعة يزور بلدة لقيا

الرئيس عباس يلتقي رئيس جامعة الاسراء

الرئيس عباس يلتقي رئيس جامعة الاسراء

تيسير خالد: تمديد سريان القانون الاسرائيلي في المستوطنات جريمة فصل عنصري

تيسير خالد: تمديد سريان القانون الاسرائيلي في المستوطنات جريمة فصل عنصري

جماهير غفيرة تُشيّع جثماني الشهيدين كميل ونزال في جنين

جماهير غفيرة تُشيّع جثماني الشهيدين كميل ونزال في جنين

صبري يدعو المسلمين في أنحاء العالم لإدراك الأخطار بالأقصى

صبري يدعو المسلمين في أنحاء العالم لإدراك الأخطار بالأقصى

تفاصيل لقاء الوزير عساف بعدد من الوزراء العرب في تونس

تفاصيل لقاء الوزير عساف بعدد من الوزراء العرب في تونس

منوعات

الفنانة أحلام تفتح النار على عشيقة رونالدو وتتهمها بتقليدها

الفنانة أحلام تفتح النار على عشيقة رونالدو وتتهمها بتقليدها

صورة: ياسمين صبري بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها من داخل سيارتها

صورة: ياسمين صبري بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها من داخل سيارتها

مصطفى قمر يكشف عن عمل جديد سيقدمه خلال شهر رمضان

مصطفى قمر يكشف عن عمل جديد سيقدمه خلال شهر رمضان

بعد أزمتها الأخيرة.. منة شلبي تستأنف عملها ومحمد رمضان يدعمها

بعد أزمتها الأخيرة.. منة شلبي تستأنف عملها ومحمد رمضان يدعمها

الفنان راغب علامة يعلن موعد حفله في الأردن

الفنان راغب علامة يعلن موعد حفله في الأردن

صورة: حسن شاكوش يُقبل قدم والدته معلقاً &quot;حياتي&quot;

صورة: حسن شاكوش يُقبل قدم والدته معلقاً "حياتي"

(يوتيوب) يحجب كليب أغنية &quot;على وضعنا&quot; للفنان محمد رمضان

(يوتيوب) يحجب كليب أغنية "على وضعنا" للفنان محمد رمضان

بمعانٍ قاسية.. شاكيرا تهاجم بيكيه بكلمات أغنيتها الجديدة

بمعانٍ قاسية.. شاكيرا تهاجم بيكيه بكلمات أغنيتها الجديدة

بالصور: أصالة نصري بإطلالة جديدة والجمهور يفشل بالتعرف عليها

بالصور: أصالة نصري بإطلالة جديدة والجمهور يفشل بالتعرف عليها

هل سنشاهد فيفي عبده في سباق الدراما الرمضانية 2023؟

هل سنشاهد فيفي عبده في سباق الدراما الرمضانية 2023؟

عربي

الأمين العام لمنظمة التعاون يشارك بـ&quot;إكسبو الحج&quot; ويثمن المبادرة السعودية تسهيل موسم الحج

الأمين العام لمنظمة التعاون يشارك بـ"إكسبو الحج" ويثمن المبادرة السعودية تسهيل موسم الحج

تونس: انطلاق أعمال الدورة الثانية لمؤتمر الإعلام العربي

تونس: انطلاق أعمال الدورة الثانية لمؤتمر الإعلام العربي

سوريا: هزة أرضية تضرب مدنية حماة

سوريا: هزة أرضية تضرب مدنية حماة

باتيلي يضع شرطًا لأية مصالحة في ليبيا

باتيلي يضع شرطًا لأية مصالحة في ليبيا