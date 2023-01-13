شؤون فلسطينية

وزير الزراعة يزور بلدة لقيا

رام الله - دنيا الوطن
عملا بتوجيهات الحكومة الفلسطينية بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمزارعين والجمعيات التعاونية، قام وزير الزراعة رياض عطاري، على رأس وفد من وزارة الزراعة بزيارة لبلدة بيت لقيا التقى خلالها في مقر دار البلدية برئيسة بلدية بيت لقيا السيدة اريج عاصي ورؤساء بلديات (بيت لقيا، صفا، بيت عور الفوقا وبيت عور التحتا، بيت سيرا، خربثا المصباح والطيرة ) وجمعية بيت لقيا التعاونية الزراعية ولفيف من المزارعين في المنطقة.

واستمع الوزير لمطالب المزارعين واحتياجات القطاع الزراعي في ظل الهجمة الشرسة للاحتلال ومستوطنيه، والتي تستهدف المواطنين واراضيهم بجدار الفصل العنصري  والطرق الالتفافية، كما تم تقييم الخدمات المقدمة للمنطقة خلال الأعوام السابقة وخطة تدخل الوزارة للعام 2023

ونقل وزير الزراعة تحيات القيادة والحكومة الفلسطينية، ووضع الهيئات المحلية بصورة المشاريع التي ستنفذ في المنطقة خلال العام 2023  والتي ستتكون من مشاريع شق طرق زراعية قرابة (٥٠ كم) استصلاح اراضي قرابة (٦٥٠ دونم) وآبار زراعية قرابة (١٠ ابار) والاستمرار في تنفيذ مشروع تخضير فلسطين في المنطقة.

وأشار وزير الزراعة الى اقتراب اعتماد الحكومة لمشروع دعم الثروة الحيوانية بالاستراد الضريبي بقيمة كلفة مدخلات الإنتاج.

وتم خلال الجولة زيارة لعدد من المزارعين واطلع على الزراعات المتنوعة التي تمتاز بها المنطقة والتي تتميز بمناخها الاستثنائي والزراعات المبكرة والزراعات الاستوائية، فكانت زيارة لمزرعة فريدة من نوعها يقوم صاحبها بزراعة فاكهة التنين التي تعد من الزراعات الجديدة وذات الميزة النسبية في فلسطين، وزيارة لسهول المنطقة التي لازال اهلها يحافظون على واقعها وموروثها الثقافي بزراعة القثائيات المبكرة والابصال والثوم والورقيات والنباتات الطبية والعطرية، كما كان ضمن الجولة الاطلاع على بيت التعبئة الموجود في البلدة والذي يعد أيضا إضافة للقطاع الزراعي في المنطقة وكعلامة تجارية لمنتجات جمعية بيت لقيا التعاونية الزراعية للتنمية والتطوير والتي تتواجد منتجاتها في كبرى مراكز التسويق كمنتجات عضوية، أيضا اشتملت الزيارة مزرعة للافوجادو وبعض الاشجار الاستوائية الأخرى ، كما اطلع عطاري على بعض الاضرار الطبيعية بسبب الاحوال الجوية.

واختتمت الجولة بزيارة الى الأراضي الزراعية في بلدة صفا التي يحيط بها الجدار ويجثم عليها حاجز احتلالي ويمر منها شارع التفافي ومهددة بالمصادرة لأغراض توسعية استيطانية احتلالية .  

وقد شارك في زيارته مدير عام المياه الزراعية م. يعقوب زيد ومدير عام زراعة محافظة رام الله والبيرة م. احمد لافي  ومدير عام العلاقات الدولية والعامة والاعلام م. محمود فطافطه وممثل مدير عام الأراضي الزراعية م . عماد غنمه ومدير الارشاد في زراعة رام الله م. اسمهان غروف وعدد من موظفي المديرية.

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