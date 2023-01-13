شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يلتقي رئيس جامعة الاسراء

الرئيس عباس يلتقي رئيس جامعة الاسراء
رام الله - دنيا الوطن
التقى أ.د. عبد الخالق الفرا، رئيس جامعة الإسراء، الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وذلك لاطلاع سيادته على مراحل تجهيز المدينة الطبية والمستشفى الجامعي.

وقدم رئيس الجامعة لسيادته تقريرًا مصورًا عن الانتهاء من تنفيذ مرحلة الانشاءات الخارجية والداخلية، والجدول الزمني لتجهيز أقسام المستشفى الداخلية، موضحًا نسبة الإنجاز التي تمت في جميع المراحل، لافتًا إلى أن هذا المشروع الوطني "يأتي في سياق توفير خدمة صحية نوعية لأهلنا في قطاع غزة، وضمن مساعي الجامعة إلى تبني رؤية القيادة الفلسطينية في توطين الخدمة الصحية"، بالإضافة الى تدريب طلبة كليات الطب في المحافظات الجنوبية كما نوه رئيس الجامعة لسيادته أن المستشفى مؤسسه غير هادفة للربح ترفع شعار الخدمة للجميع باعتبارها مشروعًا وطنيًا.

وحضر اللقاء الدكتور زياد أبو عمرو نائب رئيس مجلس الوزراء وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

من جانبه شكر الرئيس عباس، رئيس الجامعة على الجهود المبذولة متمنيًا مزيدًا من التقدم والازدهار، مؤكدًا على دعمه الكامل لإنجاز هذا المشروع الوطني وتقديم المساعدات اللازمة لتجهيز المستشفى بالأجهزة والمعدات الطبية خلال الفترة القادمة، مشددًا على أن ملفي التعليم والصحة على سلم أولويات القيادة
الفلسطينية.

وفي ختام اللقاء توجه رئيس الجامعة بالشكر والامتنان لسيادة الرئيس على اهتمامه الكبير، مشيدًا بحرص القيادة الفلسطينية على الارتقاء بقطاعي التعليم والصحة، وبتقديم كل الدعم والمساندة لكل ما يهدف إلى بناء دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

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