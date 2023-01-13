المطران عطا الله: القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعا والإنسانية بأسرها



وأضاف: لن تتمكن اية قوة عاتية في هذا العالم من طمس هذه القضية والنيل من عدالتها فهي قضية شعب موجود ولا يحق لأي جهة في هذا العالم ان تشطب وجود هذا الشعب وأن تلغي ثوابته وحقوقه الوطنية.

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم، إن القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعا كما انها قضية الإنسانية بأسرها مهما حاولوا النيل منها ومن عدالتها ومهما حاولوا التشويش والتحريض على كل من يقول كلمة حق في هذا العالم بحق شعبنا المظلوم.