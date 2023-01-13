شؤون فلسطينية

المطران عطا الله: القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعا والإنسانية بأسرها

المطران عطا الله: القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعا والإنسانية بأسرها
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم، إن القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعا كما انها قضية الإنسانية بأسرها مهما حاولوا النيل منها ومن عدالتها ومهما حاولوا التشويش والتحريض على كل من يقول كلمة حق في هذا العالم بحق شعبنا المظلوم.

وأضاف: لن تتمكن اية قوة عاتية في هذا العالم من طمس هذه القضية والنيل من عدالتها فهي قضية شعب موجود ولا يحق لأي جهة في هذا العالم ان تشطب وجود هذا الشعب وأن تلغي ثوابته وحقوقه الوطنية.

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