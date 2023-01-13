الحكم المحلي تنجز البيئة القانونية للبدء بالاستثمار الاستراتيجي في مكب زهرة الفنجان

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الحكم المحلي، أن الوزارة ممثلة بالوزير م. مجدي الصالح، وبتفويض من الحكومة الفلسطينية، أنجزت كافة الالتزامات القانونية والفنية والإدارية والمالية التي تتيح لشركة صروح الفلسطينية والتي تقود ائتلافاً دوليا من عدة شركات دولية متخصصة البدء بتنفيذ المشروع الاستراتيجي الأول من نوعه على صعيد الشرق الأوسط والمتمثل بتوليد الطاقة من حرق النفايات في زهرة الفنجان بمحافظة جنين.وعلى ضوء هذا الاعلان، جرى في مقر الوزارة بمدينة رام الله اليوم، توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء، وشركة صروح الفلسطينية، وذلك بحضور ممثلين عن الشركتين، ورئيسة سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم شراء الكهرباء الناتج عن حرق النفايات وتحويله إلى طاقة كهربائية.يهدف هذا المشروع إلى حرق النفايات في مكب زهرة الفنجان، وتوليد طاقة كهربائية تقدر ب 40 ميغا واط يوميا، وباستخدام أحدث التكنولوجيا التي تتفق مع المعايير الدولية الخاصة بالشروط البيئية والمناخية بأفضل المواصفات العالمية، وهو مشروع استراتيجي نوعي على صعيد الاقليم.ويشكل المشروع نقلة نوعية في طريقة معالجة النفايات الصلبة في فلسطين وتحويل النفايات الى قطاع منتج وذو جدوى من ناحية، ومن ناحية اخرى يشكل حلا بيئيا تعاني منه فلسطين وبالذات المناطق التي تجاور مكبات النفايات.تنص الاتفاقيات الموقعة مع شركة صروح الفائزة في العطاء الدولي الذي اعلنته الحكومة سابقا حول امتياز النفايات في زهرة الفنجان على ان تقوم الشركة بالاستثمار في بناء محطات الحرق والتوليد لمدة 25 عاما لحرق ما لا يقل عن 1200 طن من النفايات يوميا.وتهنئ الوزارة الهيئات المحلية كافة والمواطنين أيضاً على هذا الانجاز التي سيضع فلسطين في مصاف الدول المتقدمة التي تحول النفايات إلى قطاع منتج وفعال وصديق للبيئة ويقلل من تكلفة جمع النفايات والتخلص منها والتي تشكل عبئاً كبيرا على كافة هيئاتنا المحلية.