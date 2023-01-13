الأمين العام لمنظمة التعاون يشارك بـ"إكسبو الحج" ويثمن المبادرة السعودية تسهيل موسم الحج



وثمّن الأمين العام كذلك هذه العودة المباركة باعتبارها حلقة من نجاحات المملكة العربية السعودية وجهودها في حسن وفادتها لضيوف الرحمن، وحرصها على التنظيم الأمثل واتباع الإجراءات الصحية وصولا إلى العودة الآمنة، بفضل الله عز وجل، وحسن تدبير الجهات المشرفة على تنظيم هذه الشعيرة وتسخيرها كل الإمكانيات لنجاحها وقيام الحجّاج بشعائرهم بيسر وتنظيم وأمان، معربا عن ثقته الكبيرة في قدرة المملكة العربية السعودية على مواصلة مسيرتها المباركة في تأمين موسم حج نموذجي واستثنائي.



كما تقدم الأمين العام للمنظمة بجزيل الشكر والعرفان للمملكة العربية السعودية، قيادة وشعبا على مكرمتها بتخفيض تأمين الحجاج بنسبة 73 في المائة، بغية تسهيل وتيسير تكاليف الحج على القادمين، مؤكدا أن هذا ما اعتاد عليه المسلمون في كل مكان من كرم ودعم ما فتئت المملكة العربية السعودية تقدمه للعالم الإسلامي طوعا وطاعة لله سبحانه وتعالى

وفي السياق ذاته، أعرب الأمين العام عن أحر تبريكاته وتهانيه للمملكة العربية السعودية، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والحكومة السعودية والشعب السعودي على عودة فريضة الحج لموسم عام 1444 لما كانت عليه قبل الجائحة من دون شروط أو محددات عمرية.