دولي

لبيد يواصل هجومه الكبير على نتنياهو

لبيد يواصل هجومه الكبير على نتنياهو
يائير لبيد
رام الله - دنيا الوطن
واصل زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لبيد، اليوم الجمعة، هجومه على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

ووجه لبيد رسالة إلى نتنياهو وقال له: "لم تتلق تفويضاً لتدمير الديمقراطية، أغلبية الجمهور ومن ضمنهم ناخبي (ليكود)، يعارضون التغيّرات المتسرعة والمدمّرة التي تقوم بها، كونك أضعف من أن تتعامل مع المتطرفين في حكومتك".

في السياق، أعرب وزير جيش الاحتلال الأسبق، موشيه يعلون عن اعتقاده بأن العصيان المدني في إسرائيل قد بدأ. 

وأكد أنه سيصل إلى مظاهرة اليسار مساء غد في تل أبيب ضد الحكومة. 

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