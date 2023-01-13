لبيد يواصل هجومه الكبير على نتنياهو





في السياق، أعرب وزير جيش الاحتلال الأسبق، موشيه يعلون عن اعتقاده بأن العصيان المدني في إسرائيل قد بدأ.





وأكد أنه سيصل إلى مظاهرة اليسار مساء غد في تل أبيب ضد الحكومة.





رام الله - دنيا الوطنواصل زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لبيد، اليوم الجمعة، هجومه على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.ووجه لبيد رسالة إلى نتنياهو وقال له: "لم تتلق تفويضاً لتدمير الديمقراطية، أغلبية الجمهور ومن ضمنهم ناخبي (ليكود)، يعارضون التغيّرات المتسرعة والمدمّرة التي تقوم بها، كونك أضعف من أن تتعامل مع المتطرفين في حكومتك".