الاحتلال يُغلق المدخل الشمالي شرق بيت لحم ويُجبر مواطناً على هدم منزله بالقدس

رام الله - دنيا الوطنأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المدخل الشمالي لبلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.وأفاد الناشط الشبابي، مصطفى البدن، أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية على المدخل الشمالي للبلدة، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين.في السياق، أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مواطنا من القدس على هدم منزله في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.وأفاد المواطن حربي الرجبي، أن طواقم بلدية الاحتلال في القدس داهمت منزله برفقة قوات الاحتلال، وأجبرته على هدم منزله ذاتيا فورا.وأشار الرجبي إلى أن مساحة المنزل المهدوم تبلغ 100 متر مربع، يأويه مع أطفاله السبعة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).