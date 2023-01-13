شؤون فلسطينية

شاهد: مسيرة تتحدى قرار بن غفير وتجوب حي الشيخ جراح بالأعلام الفلسطينية

شاهد: مسيرة تتحدى قرار بن غفير وتجوب حي الشيخ جراح بالأعلام الفلسطينية
مسيرة أعلام فلسطينية بالشيخ جراح
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، اليوم الجمعة، أنه بالرغم من تعليمات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير بمنع الأعلام، خرجت تظاهرة في حي الشيخ جراح في القدس.

وأضافت الصحيفة أن عشرات المتظاهرين، رفعوا الأعلام الفلسطينية في التظاهرة.

ووفق مصادر محلية، فإن ناشطي سلام يهود (مناهضون للصهيونية في معظمهم أو ما بعد صهيونيين) جابوا شوارع حي الشيخ جراح في القدس، حاملين الأعلام الفلسطينية.

يأتي ذلك احتجاجاً على قرار بن غفير منع رفعها في الأماكن العامة، واستمراراً لرفض مخططات تهجير الحي.


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