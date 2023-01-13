"جمعية المستهلك" توجه دعوة للحكومة بشأن أسعار الكهرباء





ودعا الحكومة الى عدم رفع أسعار الكهرباء وتحمل تلك الارتفاعات حماية للمواطن الذي تراجع دخله وتراجعت قدرته الشرائية.



وأضاف أن الجمعية جاهزة لتلقي الشكاوى ومتابعتها مع جهات الاختصاص وتسريع التجاوب معها بالسرعة القصوى.



وقال هنية: إن هذا الواقع لا يستقيم مع الوضع الاقتصادي وتراجع القدرة الشرائية واقتطاع 20% من الراتب وغياب افق لصرف تلك الرواتب كاملة الأمر الذي يتطلب اجراء حكوميا للتدخل لدى البنوك لوقف رفع نسبة الفائدة على القروض القديمة واعتماد نسب أخرى للمقترضين الجدد.



وأشار انه وحسب سلطة النقد الفلسطينية "أسعار الفائدة ارتفعت في كل أنحاء العالم، وانعكست علينا"، ورغم هذا الارتفاع "ما زالت الفائدة لدينا أقل من الدول المجاورة".





وعن رفع الفائدة على القروض جاء لضرورة الموازنة بين الفائدة على القروض من جهة، والفائدة على الودائع من جهة أخرى".



وتابعت الجمعية حسب رئيسها صلاح هنية ملف الكهرباء مع سلطة الطاقة الفلسطينية التي أكدت اننا لا زلنا بانتظار قرار مجلس الوزراء بخصوص اسعار الكهرباء تزامنا مع ارتفاعها في السوق الإسرائيلي، علما أن الخزينة تتحمل 50% من قيمة هذه الارتفاعات للتخفيف عن المواطن وعملت على تحمل 50% من ارتفاع ال 9% عام 2022، واذا استمرت ستتحمل مرة اخرى ذات النسبة مما يزيدها أكثر من 50%.



ولدى المتابعة مع مجلس تنظيم قطاع الكهرباء اوضحوا أن تعميما صدر للشركات بعدم الرفع انتظارا لقرار مجلس الوزراء.



رام الله - دنيا الوطنأوضح اليوم صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، أنه في ضوء شكاوى تلقتها الجمعية بخصوص ارتفاعات في أسعار شحن الكهرباء وارتفاع نسبة الفائدة والمرابحة على القروض في البنوك، قامت الجمعية بمتابعة الأمر لدى جهات الاختصاص لتوضيح وجهة نظر المستهلك ومتابعة شكواه لديهم.