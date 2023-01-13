الأمين العام يستقبل المندوب الدائم لبنغلاديش لدى منظمة التعاون الإسلامي



وأثنى الأمين العام على التزام بنغلاديش الراسخ بمبادئ وأهداف المنظمة ودعمها الثابت للعمل الإسلامي المشترك، مشيداً بحكومة بنغلاديش لدورها الإنساني السخي تجاه أكثر من مليون مسلم من الروهينغيا الذين وجدوا ملجأ في بنغلاديش.



كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال آفاق التعاون في عدد من القضايا المدرجة على جدول أعمال منظمة التعاون الإسلامي.



رام الله - دنيا الوطناستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، يوم 11 كانون الثاني/ يناير 2023 في مقر الأمانة العامة، سعادة سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى المملكة العربية السعودية، ومندوبها الدائم لدى المنظمة، محمد جافيد بتواري.