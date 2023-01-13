عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة

رام الله - دنيا الوطنأصيب العشرات من المواطنين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في عدة مناطق في الضفة الغربية.وفي نابلس، أفاد الهلال الأحمر بأن 10 مواطنين أصيبوا بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، إثر قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية في بيت دجن، فيما أصيب ثلاثة مواطنين بالاختناق خلال المواجهات التي اندلعت في بيتا، تم علاجهم جميعاً ميدانياً.وفي الخليل، أصيب شاب برصاصة في قدمه، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت على مدخل بلدة بيت أمر عقب مسيرة دعت لها القوى الوطنية والإسلامية للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال.فيما أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة ثلاثة منهم بالرصاص، والعشرات بالاختناق بينهم نساء وأطفال، عولجوا جميعهم ميدانياً.