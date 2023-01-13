شؤون فلسطينية

جماهير غفيرة تُشيّع جثماني الشهيدين كميل ونزال في جنين

جماهير غفيرة تُشيّع جثماني الشهيدين كميل ونزال في جنين
رام الله - دنيا الوطن
شيّعت جماهير غفيرة في محافظة جنين، اليوم الجمعة، جثماني الشهيدين حبيب الله محمد عبد الرحمن كميل (25 عاماً) وعبد الهادي فخري نزال (19 عاما) في بلدة قباطية، اللذان ارتقيا مساء أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها البلدة.

ورفع المشيعون جثماني الشهيدين على الأكتاف، وجابوا فيهما شوارع البلدة، مرددين الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا، ومن ثم توجهوا إلى منزلي عائلتي الشهيدين، حيث ألقيت عليهما نظرة الوداع الأخيرة، قبل موارتهما الثرى.

وألقيت خلال التشييع كلمات، دعا المتحدثون فيها إلى "تعزيز الوحدة الوطنية باعتبارها السلاح الأقوى لمواجهة الاحتلال، وطالبوا بضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل، خاصة في ظل الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتطرفة التي بدأت بإجرامها منذ اليوم الأول لتوليها مهامها".

وأكدوا أن "جرائم الاحتلال لن تثني شعبنا وتخيفه، وسيستمر في النضال حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

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