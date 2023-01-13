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الجيش اللبناني: أطلقنا النار تجاه مُسيّرة إسرائيلية خرقت أجواء البلاد

الجيش اللبناني: أطلقنا النار تجاه مُسيّرة إسرائيلية خرقت أجواء البلاد
الجيش اللبناني - صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، إطلاق النار تجاه طائرة مسيّرة إسرائيلية خرقت الأجواء فوق بلدة حولا جنوبي البلاد.

وقال الجيش في تغريدة عبر موقع (تويتر)، إنه: "أثناء قيام دورية من الجيش بالكشف على أحد الخروقات خارج بلدة حولا ووادي هونين (جنوب)، خرقت طائرة درون تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية في المنطقة المذكورة، وحلقت فوق الدورية، فقام العناصر بإطلاق النار باتجاهها".

بدورها، نقلت قناة (كان) الإسرائيلية عن المتحدث باسم جيش الاحتلال، قوله، تعقيباً على الحادث: "لا علم لنا بالحادث حتى الآن".

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