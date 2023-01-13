دولي

"الدفاع الروسية" تعلن السيطرة على كامل مدينة سوليدار

"الدفاع الروسية" تعلن السيطرة على كامل مدينة سوليدار
القوات الروسية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، السيطرة على كامل مدينة سوليدار، مؤكدة أنها خطوة حاسمة في عملياتها الهجومية بأوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن "السيطرة على سوليدار تسمح بقطع الإمدادات عن القوات الأوكرانية في باخموت".

كما أعلنت الوزارة عن مقتل أكثر من 700 عسكري أوكراني في سوليدار، وتدمير أكثر من 300 قطعة من الأسلحة الأوكرانية فيها، وذلك على مدى الأيام الثلاثة الماضية.

من جهته، نفى الجيش الأوكراني فقدان السيطرة على سوليدار، مؤكداً في الوقت ذاته على أن "القتال العنيف" ما زال مستمراً في المدينة.

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