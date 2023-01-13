شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء الوزير عساف بعدد من الوزراء العرب في تونس

تفاصيل لقاء الوزير عساف بعدد من الوزراء العرب في تونس
الوزير أحمد عساف يلتقي عدد من الوزراء العرب في تونس
رام الله - دنيا الوطن
التقى المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني الوزير أحمد عساف، اليوم الجمعة، كلاً من وزير الاتصال الجزائري محمد بو سليماني، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام المصري الوزير حسين الزين، على هامش مؤتمر الإعلام العربي المنعقد في تونس.

وبحث الوزير عساف مع الوزيرين بو سليماني والزين سبل تعزيز التعاون المشترك، وأطلعهما على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، خاصة العدوان الإسرائيلي المستمر على أبناء شعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، في ظل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة .

من جهتهما، أكدا الوزيران بو سليماني والزين موقف بلادهما الثابت والداعم للقضية الفلسطينية حتى نيل الحرية والاستقلال، وأن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب الأولى، وأنه يجب توفير كافة الإمكانيات الإعلامية لتبقى القضية الفلسطينية حاضرة في المشهد الإعلامي العربي.

كما التقى الوزير عساف، في وقت سابق، مع وزيرة الشؤون الثقافية التونسية حياة قطاط قرمازي، حيث جرى النقاش حول ضرورة تعزيز الرواية الفلسطينية في مختلف المحافل الثقافية.

كذلك، اجتمع الوزير عساف مع رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي عمرو الليثي، واتفقا على تزويد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية بعدد من المواد الإعلامية التي أنتجها تلفزيون فلسطين، خاصة المتعلقة بالقدس المحتلة، من أجل استخدامها وبثها عبر قنوات ومنصات الاتحاد.

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