شؤون فلسطينية

سفارة فلسطين في باكستان تصدر بياناً توضيحياً حول شحنة التهريب الواردة باسمها

سفارة فلسطين في باكستان تصدر بياناً توضيحياً حول شحنة التهريب الواردة باسمها
سفارة فلسطين في باكستان
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت سفارة دولة فلسطين لدى باكستان، اليوم الجمعة، بياناً توضيحياً للرد على الأخبار المسيئة للسفارة والتي تم تداولها عبر وسائل الإعلام، كما كشفت حقيقة شحنة التهريب الواردة باسمها.

وقالت السفارة في البيان: "تابعنا بأسف ما تتناقله بعض وسائل الإعلام من أخبار مسيئة للسفارة دون مراجعتنا والتواصل معنا، إلتزاما بالقواعد المهنية للصحافة والإعلام التي تعتمد على مبدأ نقل الحقائق من مصدرها وليس التشهير بنشر أخبار مزورة أو مبتورة".

وأضافت: "إذ تؤكد السفارة على أن البيان الأولي الصادر عن دائرة الجمارك الباكستانية نفى علاقة السفارة بالشحنة المهربة، كما أن الشركة الناقلة أقرت برسالة رسمية بأن هنالك خطأ بشري من العاملين في مخازنها بإرسال الشحنة الخاصة بالسفارة إلى بلد آخر بينما الشحنة التي وصلت إلى ميناء كراتشي كان المفترض أن تصل إلى دولة أخرى مما ينفي بشكل قاطع علاقة سفارة دولة فلسطين بهذه الشحنة من قريب أو بعيد".

وتابعت السفارة: "احتراماً لجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة حكومة وقيادة وشعبا قامت سفارة دولة فلسطين بالتخلي طوعا عن حقها بوجود مندوبا عنها عند فتح الحاوية، وأكدت للجهات الباكستانية المعنية إلتزامها المطلق بالأنظمة والقوانين الباكستانية وخاصة قانون الامتيازات الدبلوماسية والقنصلية الباكستاني لعام 1972، كما أكدت السفارة على إلتزامها الدائم بما تنص عليه إتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وبناء عليه فإن السفارة مسؤولة عن المحتويات المدرجة بالإعفاء الجمركي المعتمد والمصادق عليه من وزارة الخارجية الباكستانية".

وقالت السفارة: "حفاظاً على المصداقية أمام الرأي العام تطالب السفارة كافة وسائل الاعلام توخي الدقة والحذر عند تناقل الأخبار الخاصة بدولة فلسطين والسفارة، وتحتفظ السفارة بحقها القانوني بمتابعة كامل الإجراءات القانونية والقضائية بكافة مستوياتها ضد الجهات المخالفة".

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