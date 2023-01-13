تونس: انطلاق أعمال الدورة الثانية لمؤتمر الإعلام العربي

رام الله - دنيا الوطنانطلقت صباح اليوم الجمعة بفندق اتحاد اذاعات الدول العربية بتونس، أعمال الدورة الثانية لمؤتمر الإعلام العربي، بحضور المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني الوزير أحمد عساف، وعدد من وزراء ومسؤولي الإعلام في الدول العربية، وسفير دولة فلسطين بتونس هائل الفاهوم، وعدد من السفراء العرب المعتمدين بتونس، وحشد إعلامي عربي وعالمي.ونبه المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية عبد الرحيم سليمان، خلال كلمته في افتتاح الدورة الثانية للمؤتمر والذي ينعقد تحت عنوان (هيمنة الرقمية العالمية وسبل مجابهتها عربيا)، لخطورة الرقمنة الحديثة وتأثيرها السلبي على هوية الأمة العربية.بدورها، شددت وزيرة الشؤون الثقافية التونسية حياة قرمازي قطاط، على ضرورة مجابهة تحديات الرقمية العالمية كوسيلة لحفظ المجتمع ولأجل التحكم بعدم تفاقم مخاطرها والحؤول دون هيمنتها.من جانبه، أشار رئيس اتحاد اذاعات الدول العربية والرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية محمد الحارثي، إلى انتقال الحرب من السلاح إلى الرقمية، مشددا على أهمية التصدي الحازم لسلبيات وتأثير الرقمية لحماية مجتمعاتنا من تذويب هويتنا .ويتواصل المؤتمر على مدار يومين بحضور أكثر من ثلاثين وزيرا ومسؤولا إعلاميا عربيا وخبيرا عربيا وأجنبيا، لإثراء خمسة حلقات نقاش على مدار أعمال المؤتمر لمناقشة عديد القضايا التي تهم الإعلام الرقمي وسبل مجابهته عربيا.