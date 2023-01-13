وفد فلسطيني يعقد لقاءات مهمة مع أحزاب في جنوب أفريقيا

رام الله - دنيا الوطنعقد وفد فلسطيني سلسلة لقاءات موسعة ومهمة، مع عدد من المسؤولين في جنوب أفريقيا، وأطلعه على صورة الأوضاع السياسية في ظل حكومة العنصرية الجديدة وتشريعات الكنيست اللأخيرة، وما سينتج عنها من مزيد من الاضطهاد والتصعيد واستمرار مسلسلات التصفيات الجسدية والاعتقالات، والاستيلاء على الأراضي، وتدمير الممتلكات وانتهاك حرمة وتهويد الأماكن المقدسة.جاء ذلك على هامش مشاركة وفد فلسطين، برئاسة أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، والسفير سلمان الهرفي، والقائم بأعمال سفارة فلسطين لدى جنوب افريقيا بسام الحسيني، في احتفالات جنوب أفريقيا بإحياء الذكرى السنوية الــ١١١ لانطلاقة حزب المؤتمر الوطني الافريقي الحاكم.وعقد الوفد، عدة لقاءات كل على حدة، مع رئيسة لجنة العلاقات الدولية والتعاون بالحزب الحاكم لينديوي زولو، والسكرتير العام للحزب الشيوعي سولي مابيلا، ونائب وزيرة العلاقات الدولية الفين بوتس، ومدير عام وزارة العلاقات الدولية والتعاون زين دانجور، وكذلك مع منظمة افريقيا من اجل فلسطين.وتناولت اللقاءات، وفق بيان للوفد اليوم الجمعة، تعزيز النضالية المشتركة وتنسيق المواقف في إطار حشد التضامن الافريقي والدولي لصالح القضية الفلسطينية وعدالتها، وكذلك تثمين القرارات التي أصدرها الحزب الحاكم وحلفاؤه في مؤتمراتهم العامة خلال العام الماضي، وقد شملت اللقاءات التمهيد لزيارة الرئيس محمود عباس قريبا إلى جنوب إفريقيا.