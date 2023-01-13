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عربي

البرلمان العربي يرحب بانطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية في السودان

البرلمان العربي يرحب بانطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية في السودان
البرلمان العربي
رام الله - دنيا الوطن
رحب البرلمان العربي بانطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في جمهورية السودان، معرباً عن تطلعه للتوصل إلى اتفاق نهائي بين كافة الأطراف السودانية بما يحقق تطلعات شعبه في العيش الكريم وتحقيق الأمن والاستقرار السياسي.

وأكد البرلمان العربي على أهمية هذه الخطوة والتي تتطلب البناء عليها من خلال تحقيق التوافق التام بين كافة الأطراف السودانية، مشدداً على "تضامنه ودعمه الكامل لكافة الجهود البناءة للعبور بجمهورية السودان من هذه المرحلة الانتقالية كون الأمن القومي السوداني جزء أصيل لا يتجزأ عن الأمن القومي العربي".

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