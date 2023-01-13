شؤون فلسطينية

كوخافي للسنوار: قنابلنا ومعلوماتنا الاستخباراتية ممتازة ونعرف مكان الأنفاق

كوخافي للسنوار: قنابلنا ومعلوماتنا الاستخباراتية ممتازة ونعرف مكان الأنفاق
رئيس أركان جيش الاحتلال السابق، أفيف كوخافي
رام الله - دنيا الوطن
وجّه رئيس أركان جيش الاحتلال السابق، أفيف كوخافي، اليوم الجمعة، رسالة إلى رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار.

وقال كوخافي، في تصريحات لإذاعة جيش الاحتلال: "يحيى السنوار يفهم أن قنابلنا ومعلوماتنا الاستخباراتية ممتازة، وأننا نعرف مكان الأنفاق".

وأضاف كوخافي: "حتى لو قام السنوار بترميم تلك التي تضررت في حارس الأسوار، أو بنى أنفاقًا جديدة، فسنجدها".

وفي سياق مختلف، قال كوخافي، إن "الجيش الإسرائيلي سينفذ جميع المهام الموكلة إليه من المستوى السياسي إذا أمر بمهاجمة إيران".

وتطرق كوخافي لملف التطبيع مع الدول العربية، بقوله: "نعمل مع الدول العربية في المنطقة على تعزيز خطط العمل، التعاون بيننا مرتفع للغاية، سواء في المجالات العملياتية أو في مجالات بناء القوة".

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