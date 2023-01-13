غزة: إحصائية المغادرين والعائدين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، الجمعة، الإحصائية الأسبوعية لحركة السفر عبر معبر رفح البري جنوب القطاع خلال الفترة (8-12 كانون الثاني/ يناير 2023)
وقالت الهيئة: "إن العمل عبر المعبر شهد الأسبوع الماضي وصول 3098 عائداً، في حين أرجعت السلطات المصرية 94 مسافراً، فيما غادر عبر المعبر 2751 مسافراً".
ونوهت إلى أن المعبر أغلق يوم الأحد الماضي 8 كانون الثاني/ يناير بسبب إجازة لدى الجانب المصري.
ونوهت الهيئة إلى أن العمل بمعبر رفح سيكون متوقفًا يومي الجمعة والسبت، على أن يُستأنف صباح الأحد.
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