غزة: إحصائية المغادرين والعائدين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، الجمعة، الإحصائية الأسبوعية لحركة السفر عبر معبر رفح البري جنوب القطاع خلال الفترة (8-12 كانون الثاني/ يناير 2023)وقالت الهيئة: "إن العمل عبر المعبر شهد الأسبوع الماضي وصول 3098 عائداً، في حين أرجعت السلطات المصرية 94 مسافراً، فيما غادر عبر المعبر 2751 مسافراً".ونوهت إلى أن المعبر أغلق يوم الأحد الماضي 8 كانون الثاني/ يناير بسبب إجازة لدى الجانب المصري.ونوهت الهيئة إلى أن العمل بمعبر رفح سيكون متوقفًا يومي الجمعة والسبت، على أن يُستأنف صباح الأحد.